قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
ثابت بدون تغيير.. الذهب يستقر في الصاغة بعد ساعتين من التعاملات الصباحية اليوم
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يشعل حفل أبو ظبي بأغانيه
البنك الأهلي يصطدم بالجونة في مواجهة مهمة بمجموعة الهبوط بالدوري الممتاز
وزير الرياضة يهنئ المعجزة أمينة عرفي ومصطفي عسل ببطولتي العالم للإسكواش
الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات وتعذيب الأسرى الفلسطينيين
"الدفاع الروسية": تدمير واعتراض 556 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وليالٍ عشر.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح| فيديو
3.2 مليون طن .. قفزة في توريد القمح المحلي
بنسبة 64% من المستهدف.. "الزراعة" تعلن قفزة في توريد القمح المحلي
الحكومة تدرس تنفيذ مرحلة ثالثة من مشروع حياة كريمة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. محمد رمضان نمبر وان وهشام ماجد يتراجع

فيبم أسد
فيبم أسد
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، هي: “ أسد “ و”الكلام على أيه "،و «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس».

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس الجمعة. 

.

أسد 

تمكن فيلم" أسد" من بطولة محمد رمضان،  من تصدر شباك التذاكر في مصر، وذلك في ثاني يوم عرضه بمصر.

وحقق فيلم أسد 4.029.281 جنيه، بعد عرضه في 67 دور عرض سينمائي.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب.

الكلام علي أيه

وحقق فيلم الكلام علي ايه من بطولة أحمد حاتم ايرادات وصلت الي 2.611.242 جنيه

ويشارك في بطولة الفيلم كل من جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.

برشامة

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس وصلت إلي 414.458 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر.

“برشامة” بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

سفاح التجمع

تمكن فيلم “سفاح التجمع” من تحقيق إيرادات عالية، بعد عودته للسينما مرة أخرى.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 20.333 جنيه أمس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، وجيسيكا حسام الدين، ومريم الجندي، وسينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

إيجي بست

حقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى  18.604 جنيه ، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

فاميلي بيزنس

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 4572 جنيه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

فيلم أسد فيلم برشامة فيلم إيجي بست فيلم سفاح التجمع فيلم فاميلي بيزنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

جماهير الزمالك

رد فعل غير متوقع من إبراهيم فايق بعد خسارة الزمالك أمام العاصمة

ييس توروب

الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي

انفجار مدوٍّ يهز وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية

انفجار مدوٍّ يضرب وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية .. والجيش يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الأنبا بولا مطران طنطا

بيخبي الغلط.. الأنبا بولا يحذر من إخفاء الأمور المالية بين الخطاب

البابا تواضروس

البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد مارمينا بدار السلام

الصرف الصحي

استجابة سريعة لدعم منظومة الصرف الصحي التعامل مع المناطق الساخنة بأسوان

بالصور

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

بالشراشيب والمجوهرات..ياسمين صبري تثير الجدل من مهرجان كان

بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان

لوك كاجوال.. هاجر أحمد تبهر متابعيها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد