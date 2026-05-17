هيثم فاروق: ركلات الترجيح حرمت الزمالك من الكونفدرالية.. والدوري أهم الآن

أبدى هيثم فاروق حزنه بعد خسارة الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية رغم النهاية المؤلمة.

وقال نجم الزمالك السابق، خلال ظهوره عبر قناة بي إن سبورتس، إن لاعبي الزمالك يستحقون الإشادة على الأداء والروح التي ظهروا بها طوال اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق الجزائري كان أكثر تركيزًا في ركلات الترجيح، وهو ما حسم اللقب في النهاية لصالحه.

وأضاف أن الحظ لم يكن في صف الزمالك خلال الركلات، موضحًا أن الحارسين لم ينجحا في التصدي لأي محاولة، كما عبّر عن حزنه تجاه محمد شحاتة بعد إهداره الركلة الحاسمة، مؤكدًا أن الجماهير تدعمه وأن ركلات الترجيح دائمًا ما تكون خارج الحسابات الفنية.

وشدد هيثم فاروق على ضرورة غلق ملف النهائي سريعًا والتركيز على بطولة الدوري المصري، موضحًا أن العودة إلى دوري أبطال أفريقيا تمثل هدفًا مهمًا للنادي في الموسم المقبل.

كما أرجع أسباب خسارة اللقب إلى عدة عوامل، أبرزها التحولات التي شهدتها مباراة الذهاب بعد طرد محمود بنتايك، إلى جانب الإصابات وعدم التوفيق في بعض اللحظات الحاسمة، مؤكدًا أن اتحاد العاصمة ظهر بصورة أفضل في لقاء العودة وأهدر أكثر من فرصة خطيرة.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لا يتحمل مسؤولية ضياع البطولة، خاصة أن الحسم جاء عبر ركلات الترجيح، قبل أن يؤكد أنه كان سيختار التتويج بالدوري المحلي إذا خُيّر بين البطولتين، نظرًا لأهمية عودة الزمالك للمشاركة الأفريقية من جديد.