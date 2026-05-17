قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 إصابات في الزمالك قبل لقاء حسم الدوري مع سيراميكا كليوباترا
استقرار سعر صرف الدولار وتراجع اليورو و الإسترليني أمام الدينار الكويتي اليوم
السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
ثابت بدون تغيير.. الذهب يستقر في الصاغة بعد ساعتين من التعاملات الصباحية اليوم
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يشعل حفل أبو ظبي بأغانيه
البنك الأهلي يصطدم بالجونة في مواجهة مهمة بمجموعة الهبوط بالدوري الممتاز
وزير الرياضة يهنئ المعجزة أمينة عرفي ومصطفي عسل ببطولتي العالم للإسكواش
الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات وتعذيب الأسرى الفلسطينيين
"الدفاع الروسية": تدمير واعتراض 556 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وليالٍ عشر.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح| فيديو
3.2 مليون طن .. قفزة في توريد القمح المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبكة "بريكس": كينيا تصدر أولى شحناتها المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الصين

ميناء
ميناء
أ ش أ

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، اليوم /الأحد/، أن كينيا صدرت أولى شحناتها المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الصين.

وذكرت الشبكة الإعلامية أن تلك الخطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة الإفريقية كشريك تجاري واستثماري استراتيجي للصين في إفريقيا، مشيرة إلى أن الشحنة (عبارة عن شاي كيني) بلغت حمولتها 15 ألفا و125 طنا بقيمة 5.2 مليون شلن كيني (40 ألف دولار أمريكي) ، حيث استقبلها ميناء شيامن في مقاطعة فوجيان.

وأضافت أن هذه العملية تمثل انطلاق مرحلة جديدة من الوصول التفضيلي للمنتجات الكينية إلى السوق الصينية، وذلك في إطار اتفاقية تهدف إلى دعم الصادرات الإفريقية وتعميق التعاون الاقتصادي بين الصين ودول القارة.

وقالت كبيرة أمناء وزارة التجارة في كينيا ريجينا أومبام، إن هذا الاتفاق يجسد متانة العلاقات التجارية الثنائية بين كينيا والصين، ويؤكد دور كينيا كشريك استراتيجي في مجالي التجارة والاستثمار في إفريقيا.

وأضافت أومبام، "إن الاتفاق يوفر فرصا جديدة للمزارعين والمصنعين والمصدرين الكينيين لتوسيع حضورهم في واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم"، مشيرة إلى أن الحكومة الكينية تلتزم بدعم المصدرين للوصول إلى أسواق جديدة وناشئة من خلال شراكات تجارية استراتيجية واتفاقات ميسرة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض تكاليف الدخول وزيادة الطلب على المنتجات المحلية؛ إذ كان الشاي الكيني يخضع سابقا لرسوم جمركية بنسبة 15%.

بريكس السوق الصينية تلفزيون بريكس الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

جماهير الزمالك

رد فعل غير متوقع من إبراهيم فايق بعد خسارة الزمالك أمام العاصمة

ييس توروب

الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي

انفجار مدوٍّ يهز وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية

انفجار مدوٍّ يضرب وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية .. والجيش يكشف التفاصيل

احمد موسي

تعليق ناري من أحمد موسى بعد خسارة الزمالك الكونفدرالية

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصعيد جديد جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على النبطية ومحيطها

ميناء

شبكة "بريكس": كينيا تصدر أولى شحناتها المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الصين

أرشيفية

حزب العمال في مأزق.. رئيس الوزراء البريطاني يواجه سيناريو الرحيل المبكر

بالصور

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

بالشراشيب والمجوهرات..ياسمين صبري تثير الجدل من مهرجان كان

بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان

لوك كاجوال.. هاجر أحمد تبهر متابعيها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد