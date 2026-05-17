شبكة "بريكس": كينيا تصدر أولى شحناتها المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الصين

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، اليوم /الأحد/، أن كينيا صدرت أولى شحناتها المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الصين.

وذكرت الشبكة الإعلامية أن تلك الخطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة الإفريقية كشريك تجاري واستثماري استراتيجي للصين في إفريقيا، مشيرة إلى أن الشحنة (عبارة عن شاي كيني) بلغت حمولتها 15 ألفا و125 طنا بقيمة 5.2 مليون شلن كيني (40 ألف دولار أمريكي) ، حيث استقبلها ميناء شيامن في مقاطعة فوجيان.

وأضافت أن هذه العملية تمثل انطلاق مرحلة جديدة من الوصول التفضيلي للمنتجات الكينية إلى السوق الصينية، وذلك في إطار اتفاقية تهدف إلى دعم الصادرات الإفريقية وتعميق التعاون الاقتصادي بين الصين ودول القارة.

وقالت كبيرة أمناء وزارة التجارة في كينيا ريجينا أومبام، إن هذا الاتفاق يجسد متانة العلاقات التجارية الثنائية بين كينيا والصين، ويؤكد دور كينيا كشريك استراتيجي في مجالي التجارة والاستثمار في إفريقيا.

وأضافت أومبام، "إن الاتفاق يوفر فرصا جديدة للمزارعين والمصنعين والمصدرين الكينيين لتوسيع حضورهم في واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم"، مشيرة إلى أن الحكومة الكينية تلتزم بدعم المصدرين للوصول إلى أسواق جديدة وناشئة من خلال شراكات تجارية استراتيجية واتفاقات ميسرة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض تكاليف الدخول وزيادة الطلب على المنتجات المحلية؛ إذ كان الشاي الكيني يخضع سابقا لرسوم جمركية بنسبة 15%.