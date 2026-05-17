3 قرارات في الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارات عاجلة بعد الخسارة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح.

ويحاول نادي الزمالك الحفاظ على حظوظه لتحقيق لقب بطولة الدوري المصري بعد أيام من خسارة الكونفدرالية.

وقرر الزمالك غلق صفحة مباراة اتحاد العاصمة تماما بكل ما حدث فيها والتركيز على المباراة القادمة أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

وبدأ نادي الزمالك في محاولة لم شمل اللاعبين من جديد ودعمهم ونفسيا ومعنويا لعدم تعرضهم لخسارة جديدة بنفس الأسبوع.

كما رفض نادي الزمالك فرض أي عقوبة على لاعبي الفريق بعد خسارة الكونفدرالية خصوصا وأنهم فقدوا اللقب بركلات الترجيح وبذلوا مجهودهم.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.