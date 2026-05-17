سامي الشيشيني: حزين على جمهور الزمالك وضياع البطولة من القاهرة

أعرب سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، عن حزنه الشديد بعد خسارة الفريق لقب بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أن أكثر ما أحزنه هو ضياع البطولة من القاهرة وبين جماهير القلعة البيضاء.

وقال الشيشيني، في تصريحات إذاعية: «أنا زعلان على جمهور الزمالك، وزعلان إن البطولة أتاخدت من القاهرة»، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالقلق قبل مواجهة الإياب بسبب أحداث مباراة الذهاب.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن السيناريو المثالي كان يتمثل في انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، ثم حسم اللقب في القاهرة بالفوز بهدف، إلا أن الأمور لم تسر كما كان يتمنى جمهور الفريق الأبيض.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.