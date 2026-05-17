سلامة الغذاء : 265 ألف طن صادرات.. و1627حملة رقابية تضبط آلاف المخالفات



أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ18 لعام 2026، عن الفترة من 9 إلى 15 مايو 2026، متضمنًا أبرز أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة والتفتيش ودعم الصادرات الغذائية وضبط الأسواق المحلية، حيث شهد الأسبوع تنفيذ حملات رقابية موسعة بمختلف المحافظات، إلى جانب الإفراج عن 1091 رسالة غذائية تحت التحفظ و540 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع.



وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 98 زيارة معاينة لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 7 منشآت، فيما تمكنت 3 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي ضمن جهود توفيق الأوضاع.

كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 60 زيارة فحص وتفتيش بمحافظات الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم، وتم تسجيل 7 منشآت جديدة، فيما أصدرت الإدارة 2729 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1448 شركة مصدرة.



الصادرات الغذائية



ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 5605 رسائل بإجمالي 265 ألف طن، صادرة عن 1622 شركة مصدرة، وشملت نحو 740 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه وخضراوات ودرنات ودقيقًا ومنتجات حبوب ومحضرات خضر وفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنفًا بإجمالي 99 ألف طن، تصدرتها الموالح بإجمالي 66 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 17 ألف طن، ثم العنب بإجمالي 8 آلاف طن، فيما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 42 صنفًا بإجمالي 54 ألف طن، وجاءت البطاطس في الصدارة بإجمالي 13 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بـ12 ألف طن، ثم الخضروات المشكلة بإجمالي 5 آلاف طن.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها هولندا والسودان وسوريا والإمارات، من بين إجمالي 193 دولة مستوردة، فيما احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 1302 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ951 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ753 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1400 شهادة صحية للتصدير وفقًا للآلية المعتمدة، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.



الواردات والإفراجات



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2065 رسالة بإجمالي 508 آلاف طن، مستوردة بواسطة 872 شركة، وتنوعت الأصناف بين القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها روسيا وإندونيسيا وأمريكا والهند، من بين 85 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 674 رسالة، يليه مطار القاهرة بـ441 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ267 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1091 رسالة غذائية تحت التحفظ، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 540 رسالة، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ91 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، وإصدار تراخيص استيراد لـ87 مستوردًا خلال نفس الفترة.



السلع الاستراتيجية



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 56 مأمورية تحفظ شملت المرور على 78 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، كما تم التحفظ على 117 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 31 رسالة مرفوضة معمليًا.

وفي إطار متابعة السلع الاستراتيجية، نفذت الإدارة زيارات تفتيشية على مضارب الأرز والمخابز، شملت مخبزًا بلديًا وآخر سياحيًا و2 مخبز إفرنجي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، شاركت الهيئة من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية في تنفيذ حملات مرور ميدانية بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي معوقات تواجهها.

وشهد الأسبوع عقد دورة تدريبية لمفتشي الهيئة بالفروع المشاركة في موسم استلام القمح، تضمنت آليات فرز وتحكيم القمح، وحالات الرفض والمصادرة، والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم تزويد المفتشين بأحدث أجهزة قياس الرطوبة السريعة، مع إضافة فترة عمل مسائية من الثامنة مساءً حتى منتصف الليل لتيسير استلام المحصول من المزارعين.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، نفذت الإدارة 16 مأمورية رقابية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والشرقية، فيما ارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1621 مخزنًا.



شكاوى المواطنين



واستقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 126 شكوى واردة من جهات متعددة، بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة.

وقامت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بتنفيذ حملات رقابية ميدانية استهدفت 384 منشأة غذائية بمحافظات الشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وبورسعيد وشمال سيناء وقنا والأقصر وجنوب سيناء وسوهاج والبحر الأحمر، إلى جانب مدن العاشر من رمضان والعبور والشروق، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة.

وناشدت الهيئة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، من خلال shakwa.eg⁠ أو عبر الخط الساخن 16528، أو التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم 01555771100 أو البريد الإلكتروني [email protected].



السلاسل التجارية



وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 36 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والبحيرة وأسيوط والشرقية وقنا والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والمنيا والمنوفية والغردقة، للتحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة إلى 2194 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.



الأغذية الخاصة



وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم تسجيل 32 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 386 منتجًا جديدًا، وتنفيذ مأموريتين رقابيتين، واعتماد 15 شركة عاملة بالقطاع، إلى جانب إصدار 12 شهادة بيع حر و45 موافقة إعلانية.

كما شهد الأسبوع تسجيل 389 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 394 معاينة على مستوى الجمهورية، واستيفاء 251 منشأة لاشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 77111 منشأة.



قطاع الألبان



وفيما يتعلق بقطاع الألبان، نفذت الهيئة 10 مأموريات تفتيشية على المحالب، ومأموريتين على مراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة والفيوم والإسماعيلية وبني سويف والغربية، بهدف التحقق من الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

كما كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، ونفذت 71 زيارة شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وسوهاج وأسوان والأقصر والفيوم ومرسى مطروح وجنوب سيناء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 37 جولة رقابية بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية ومرسى مطروح والوادي الجديد وقنا والقليوبية والبحر الأحمر وكفر الشيخ، وتم تسجيل 4 وحدات جديدة.



المجازر والمصانع



وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية، حيث نفذت 22 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب 134 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والفيوم والأقصر والمنوفية والقليوبية.

وأصدرت الإدارة 18 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة، كما تم تنفيذ مأموريات حصر لعدد من المجازر بمحافظة الأقصر لتوعية أصحاب المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يخص مصانع المواد الملامسة للغذاء، نفذت الإدارة المختصة 20 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية وماكينات التعبئة والتغليف وتجهيز الحلوى، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والبحر الأحمر وبني سويف والبحيرة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 858 منشأة، فيما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 4 زيارات ميدانية بمحافظات الجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ، شملت مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 805 منشآت.



فحص التظلمات



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة خلال الأسبوع الماضي بفحص 401 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، في إطار مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الخاصة بالرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة.



حملات المحافظات



وفي إطار الرقابة على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، نفذت الهيئة حملات رقابية مكثفة بجميع المحافظات شملت 240 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة، حيث تم توجيه 1627 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 6137 منشأة غذائية خضعت للرقابة.

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 203 سيارات تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة، كما نفذت الهيئة 1818 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إضافة إلى مأموريات مشتركة مع شرطة التموين ومديريتي التموين والطب البيطري بالقاهرة استهدفت 87 منشأة غذائية.

وفي إطار الحملات المشتركة بالمحافظات، نفذ فرع الهيئة بمحافظة الغربية 30 حملة تفتيشية مشتركة شملت 248 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 200 كجم سجق وكبدة مجهولة المصدر، و150 كجم رنجة متغيرة الخواص، إلى جانب ضبط 2150 عبوة جبنة وزبادي منتهية الصلاحية، و8 أطنان زيت نخيل وسمنة مجهولة المصدر، و500 كجم بلح مصاب بسوس حي، فضلًا عن تحرير 56 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء وتنفيذ 46 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة.

كما نفذت فروع الهيئة بمحافظات القليوبية والمنوفية والأقصر وقنا وبني سويف وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وسوهاج والفيوم والإسماعيلية ودمياط والوادي الجديد والمنيا وأسوان وبورسعيد حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عشرات المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التنبيه على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام الكامل باشتراطات سلامة الغذاء.