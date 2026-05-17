العملات الأجنبية في أول تعاملات البنوك.. الدولار يسجل 52.84 جنيه واليورو بـ61.85 جنيه

استمر استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في أول يوم عمل للبنوك اليوم الأحد 17-5-2026.

سعر العملات الأجنبية

وأظهرت العملات الأجنبية مقابل الجنيه علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 52.83 جنيه للشراء و 52.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 61.85 جنيه للشراء و 62.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 71.38 جنيه للشراء و 71.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 38.5 جنيه للشراء و 38.61 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

ووصل سعر الكرون الدنماركي 8.27 جنيه للشراء و 8.3 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

ووصل سعر الكرون النرويجي 5.72 جنيه للشراء و 5.75 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.66 جنيه للشراء و 5.68 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 67.56 جنيه للشراء و 67.75 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وسجل سعر الـ100 ين ياباني 33.45 جنيه للشراء و 33.54 جنيه للبيع.

سعر اليوان

وصل سعر اليوان الصيني 7.78 جنيه للشراء و 7.8 جنيه للبيع .

سعر الدولار الإسترالي

بلغ سعر الدولار الاسترالي 38.24 جنيه للشراء و 38.36 جنيه للبيع.