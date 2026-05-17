العملات الأجنبية في أول تعاملات البنوك.. الدولار يسجل 52.84 جنيه واليورو بـ61.85 جنيه

استمر استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في أول يوم عمل للبنوك اليوم الأحد 17-5-2026.
سعر العملات الأجنبية
وأظهرت العملات الأجنبية مقابل الجنيه علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.
سعر الدولار
وسجل سعر الدولار 52.83 جنيه للشراء و 52.97 جنيه للبيع.
سعر اليورو
بلغ سعر اليورو 61.85 جنيه للشراء و 62.02 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وسجل سعر الجنيه الإسترليني 71.38 جنيه للشراء و 71.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار الكندي
بلغ سعر الدولار الكندي 38.5 جنيه للشراء و 38.61 جنيها للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
ووصل سعر الكرون الدنماركي 8.27 جنيه للشراء و 8.3 جنيها للبيع.
سعر الكرون النرويجي
ووصل سعر الكرون النرويجي 5.72 جنيه للشراء و 5.75 جنيه للبيع.
سعر الكرون السويدي
وسجل سعر الكرون السويدي 5.66 جنيه للشراء و 5.68 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وصل سعر الفرنك السويسري 67.56 جنيه للشراء و 67.75 جنيه للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
وسجل سعر الـ100 ين ياباني 33.45 جنيه للشراء و 33.54 جنيه للبيع.
سعر اليوان
وصل سعر اليوان الصيني 7.78 جنيه للشراء و 7.8 جنيه للبيع .
سعر الدولار الإسترالي
بلغ سعر الدولار الاسترالي 38.24 جنيه للشراء و 38.36 جنيه للبيع.