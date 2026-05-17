محافظ أسيوط: استكمال طريق الجبانات بديروط وبدء رصف شارع الأمير جانم بمنفلوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق بمختلف مراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والنقل بأسيوط، برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري مدير عام المديرية، تواصل تنفيذ مشروع إنشاء طريق الجبانات الممتد من قرية دشلوط حتى نجع خضر بمركز ديروط بطول 12 كيلومترًا، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، لخدمة قرى الظهير الصحراوي الغربي والنجوع التابعة، بداية من الوحدة المحلية لقرية دشلوط مرورًا بقرية الكودية وحتى نجع خضر.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع تتضمن تكسيات حجرية لتدعيم جوانب الحفر بطول يقارب 250 مترًا نظرًا لوجود خطوط كهرباء ضغط عالي متقاطعة مع الطريق، إلى جانب تنفيذ بلاطات خرسانية مسلحة لحماية خطوط البترول بسمك 25 سنتيمترًا وبطول 48 مترًا وعرض 1.5 متر، فضلًا عن تنفيذ عدايات من المواسير الخرسانية لخدمة المزارع الواقعة على امتداد الطريق، وذلك وفقًا للكود المصري للطرق.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل كذلك تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمراكز المحافظة، حيث تم الانتهاء من رصف شارعي مجلس المدينة القديم ومحمود أبوحسين بمدينة منفلوط، فيما جرى البدء في رصف شارع الأمير جانم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2025/2026 وأعمال رد الشيء لأصله. وأكد المحافظ أن أعمال الرصف تتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بأسيوط وتنفيذ وحدة مشروع الرصف بالمحافظة برئاسة المهندس شعبان عبدالمنعم سيد، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.