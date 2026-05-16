النائبة إليزابيث شاكر تقود حوارًا مع أهالي أسيوط لبحث الملفات الخدمية

عقدت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، لقاءً حاشدا بمقر حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسيوط، بحضور عدد من قيادات الحزب، وذلك في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم المتعلقة بالملفات الخدمية والتنموية.

وأكدت النائبة إليزابيث شاكر، في بيان لها، أن اللقاء تضمن مناقشة عدد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية، إلى جانب طرح رؤى ومقترحات من المواطنين بشأن تطوير عدد من القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها المنظومة الصحية بمحافظة أسيوط، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأهالي.

وأوضحت أنها تعمل على دراسة جميع الطلبات والمقترحات التي تم عرضها خلال اللقاء، مع التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة التعامل مع المشكلات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية لها في أقرب وقت ممكن.

التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم ركائز العمل السياسي والحزبي

وشددت عضو مجلس النواب على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل إحدى أهم ركائز العمل السياسي والحزبي، مؤكدة أن حزب الجبهة الوطنية يضع في مقدمة أولوياته التواجد الحقيقي بين الناس، وتبني مطالبهم، والعمل على نقلها إلى الجهات المختصة بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وشهد اللقاء حضورًا كثيفًا وزحامًا كبيرًا من المواطنين، في مشهد عكس حالة التفاعل الشعبي مع تحركات الحزب، وحرصه على التواجد الميداني والانحياز لقضايا الشارع، إلى جانب فتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع.