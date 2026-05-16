مصر تعزز موقعها كمركز لوجستي عالمي.. نمو الترانزيت 35% وتطوير شامل للموانئ يعيد رسم خريطة التجارة



أكد الدكتور عمرو السمدوني أن الحكومة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة على خريطة التجارة العالمية.



وأوضح أن نمو تجارة الترانزيت في مصر بنسبة 35% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، يعكس نجاح جهود تطوير الموانئ والبنية التحتية، وتنامي ثقة الخطوط الملاحية العالمية في القدرات التشغيلية للموانئ المصرية.



تطوير الموانئ



وأشار السمدوني إلى أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة خطة متكاملة لتعظيم تجارة الترانزيت، تضمنت تنفيذ مشروعات واسعة لتطوير البنية التحتية للموانئ، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية لاستقبال أعداد أكبر من السفن والبضائع، إلى جانب زيادة أطوال الأرصفة الحالية وإنشاء أرصفة جديدة ذات أعماق كبيرة، فضلًا عن تعميق الممرات الملاحية بما يسمح باستقبال الأجيال الحديثة من السفن العملاقة.



مناطق لوجستية



وأضاف أن هذه الجهود تضمنت أيضًا التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية داخل الموانئ، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.



دعم الاقتصاد



وأكد أن تجارة الترانزيت تمثل إحدى الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما توفره من تدفقات مستدامة للنقد الأجنبي، فضلًا عن دورها في تنشيط حركة التجارة والخدمات اللوجستية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية.