أفضل دعاء بين الظهر والعصر.. بـ6 كلمات يجبر الله قلبك ويهديك
نهائي الكونفدرالية.. تحرك أتوبيسات نادي جمهورية شبين لمساندة الزمالك| صور
محافظ بورسعيد يصرف مساعدات مالية وعينية متنوعة لـ 50 حالة إنسانية
5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو وصور
عوائد شهرية ومتدرجة ومتناقصة تصل لـ 20.5%.. تفاصيل أعلى شهادات ادخار في بنك مصر 2026
استعدادات مكثفة لصرف معاشات يونيو 2026.. المواعيد والأماكن المتاحة
مدبولي يتفقد سوق اليوم الواحد ومعرض الحرف التراثية بشارع المعز
جيش الاحتلال: يدنا طويلة.. وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس
وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه
مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية
أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية
تراجع محدود رغم هبوطها بالمزارع.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تعزز موقعها كمركز لوجستي عالمي.. نمو الترانزيت 35% وتطوير شامل للموانئ يعيد رسم خريطة التجارة

ولاء عبد الكريم


أكد الدكتور عمرو السمدوني أن الحكومة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة على خريطة التجارة العالمية.
 

وأوضح أن نمو تجارة الترانزيت في مصر بنسبة 35% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، يعكس نجاح جهود تطوير الموانئ والبنية التحتية، وتنامي ثقة الخطوط الملاحية العالمية في القدرات التشغيلية للموانئ المصرية.
 

وأشار السمدوني إلى أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة خطة متكاملة لتعظيم تجارة الترانزيت، تضمنت تنفيذ مشروعات واسعة لتطوير البنية التحتية للموانئ، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية لاستقبال أعداد أكبر من السفن والبضائع، إلى جانب زيادة أطوال الأرصفة الحالية وإنشاء أرصفة جديدة ذات أعماق كبيرة، فضلًا عن تعميق الممرات الملاحية بما يسمح باستقبال الأجيال الحديثة من السفن العملاقة.
 

وأضاف أن هذه الجهود تضمنت أيضًا التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية داخل الموانئ، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
 

وأكد أن تجارة الترانزيت تمثل إحدى الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما توفره من تدفقات مستدامة للنقد الأجنبي، فضلًا عن دورها في تنشيط حركة التجارة والخدمات اللوجستية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية.

