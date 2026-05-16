القبض على 4 من قائدي السيارات الملاكي أدوا حركات استعراضية في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائدى 4 سيارات "ملاكى" بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بأحد الطرق بالمنوفية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائديها، 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه حال سيرهم بموكب حفل زفاف.

تم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية.