رئيس الوزراء يتفقد معرض «أهلًا بالعيد» في منطقة الجمالية

أخبار البلد

محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معرض "أهلًا بالعيد" الذي تُقيمه محافظة القاهرة بمنطقة الجمالية، بالتعاون مع وزارة التموين، أثناء جولته التفقدية التي يقوم بها اليوم، السبت، بعددٍ من المناطق بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تستهدف توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إقامة معرض "أهلًا بالعيد" تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتلبية احتياجات الأسر المصرية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع التشديد على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.

 تشغيل غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة

وقال الوزير إن وزارة التموين، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كثفت استعداداتها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية قبل عيد الأضحى المبارك، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة، موضحًا أن خطة الوزارة تتضمن تشغيل غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى، لمتابعة معدلات ضخ السلع الغذائية بالمحافظات المختلفة، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، إلى جانب التوسع في طرح اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وخلال جولته التفقدية بالمعرض، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الوزير حول معرض "أهلًا بالعيد" واستعدادات الوزارة لعيد الأضحى؛ حيث أوضح الدكتور شريف فاروق أن الاستعدادات المشار إليها تشمل التوسع في إقامة معارض "أهلًا بالعيد" والمنافذ الثابتة والمتحركة، وزيادة المعروض من منتجات الشركات التابعة، ومنها الزيوت والسكر والمكرونة والسمن والأرز والأسماك ومنتجات اللحوم، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يُسهم في تحقيق التوازن السعري بالأسواق والحد من أي ممارسات احتكارية.

وأكد وزير التموين أن جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل وفق خطة تشغيل مكثفة تشمل المتابعة اليومية لحركة تداول السلع داخل المخازن والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مع سرعة إعادة ضخ الكميات المطلوبة أولًا بأول، لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مضيفًا أنه تم توجيه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتكثيف عمليات الإمداد اليومي للمنافذ التموينية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة يتم دعمها باستمرار بالسلع الأساسية ومنتجات العيد، فضلًا عن نحو 40 ألف منفذ تمويني تشمل مشروع "جمعيتي" وبدالي التموين وفروع "كاري أون"، بما يضمن وصول السلع والدعم إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

كما استمع رئيس مجلس الوزراء أيضًا إلى شرح من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي أوضح أن معرض "أهلًا بالعيد" يشهد مشاركة واسعة من عددٍ كبير من الجهات والشركات الوطنية، من بينها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز "مستقبل مصر"، والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص، بما يُسهم في تنوع المعروض من المنتجات وتعدد البدائل والأسعار بما يلبي احتياجات مختلف المواطنين.

وقال الدكتور إبراهيم صابر إن المعرض يضم أكثر من 80 شركة عارضة، على مساحة تمتد لنحو 250 مترًا طوليًا، ويشمل مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة، خاصة اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، والخضراوات، والفاكهة، والزيوت، والبقوليات، والأرز، والمكرونة، فضلًا عن العديد من منتجات البقالة الأخرى، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في مثل هذه المعارض لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وفي ختام الجولة التفقدية بالمعرض، تم التأكيد على استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية على مدار 24 ساعة، لمتابعة توافر السلع وانتظام عمليات الضخ والصرف، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمعارض؛ لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

