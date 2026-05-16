وزيرة الإسكان تتوجه إلى أذربيجان لحضور المنتدى الحضري العالمي WUF13

غادرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مطار القاهرة الدولي، متوجهةً إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي (WUF13) في دورته الثالثة عشرة، والذي يُعقد خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة الإسكان في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية، لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، واستعراض التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والمدن الذكية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية.

وتستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى هذا العام تحت شعار: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود».