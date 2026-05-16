رئيس هيئة الاستثمار: مستمرون في تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات

تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بمختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات قطاع الأداء الاقتصادي، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء، والوقوف على مستجدات خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد عوض أهمية الاستمرار في تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز الخدمات، مشددًا على ضرورة التوسع في تطبيق الحلول الرقمية ودعم التكامل بين مختلف قطاعات الهيئة.

كما تناول الاجتماع متابعة جهود تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتعزيز أدوات المتابعة والتقييم، بما يدعم جهود الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين تنافسية بيئة الأعمال في مصر.

استمرار دعم خطط التطوير والتحديث

وفي ختام الاجتماع، أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بجهود فرق العمل، مؤكدًا استمرار دعم خطط التطوير والتحديث بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة وجاذبية للاستثمار.