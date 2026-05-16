إصابة 6 أشخاص بانفجار ناقلة غاز في جنوب روسيا

أفادت السلطات الروسية بإصابة 6 أشخاص في بياتيغورسك ثاني أكبر مدن إقليم ستافروبول بجنوب روسيا، اليوم السبت، عندما وقع انفجار أعقبه حريق في محطة وقود أثناء تفريغ حمولة ناقلة غاز، بحسب قناة روسيا اليوم.

وبعد أن أعلن عمدة المدينة دميتري فوروشيلوف عن وقوع إصابتين إحداهما حالة خطيرة، أفاد حاكم الإقليم فلاديمير فلاديميروف في وقت لاحق بارتفاع عدد المصابين إلى 6، ونقل 4 منهم إلى المستشفى.

وأشار فوروشيلوف إلى أن الحادث لا علاقة له بهجوم طائرة مسيرة، مرجحا أن يكون انتهاك لقواعد السلامة هو سبب الانفجار والحريق.

ويقع موقع الحادث في منطقة منازل خاصة بالقرب من مبان سكنية متعددة الطوابق.

وتقدر مساحة الحريق بنحو 1000 متر مربع، وتشارك في عملية إخماده 8 سيارات إطفاء، إلى جانب أكثر من 50 عنصرا من وزارة الطوارئ الروسية.