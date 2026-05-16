رئيس وزراء الكويت: المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا دوليا

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا دوليا وتنسيقا في قضايا الملاحة الدولية لخفض التصعيد وضمان انسيابية التجارة العالمية عبر الممرات المائية الحيوية، مؤكدا التزام دولة الكويت بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك في إطار مشاركة رئيس مجلس الوزراء الكويتي في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي افتتحت أعمالها اليوم في اليونان ممثلا عن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي على عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الأوروبيين، معربا عن تطلعه بأن تسفر أعمال القمة عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأوروبي بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الازدهار والتنمية.

وقال إن الكويت تسعى للتعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتطوير شراكاتها في مجال الطاقة والاستثمار والبنى التحتية والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن الحكومة الكويتية تعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية جاذبة وشفافة لا سيما مع تنفيذها لمشاريع استراتيجية ضخمة ضمن خطتها التنموية الطموحة.