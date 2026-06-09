الفكرة اتأجلت | شوبير يعلن خبرًا مثيرًا عن الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الإهلي هيشارك في الكونفدرالية الموسم القادم.

وكتب شوبير عبر فيسبوك : كان فيه تفكير داخل الاتحاد الإفريقي بزيادة عدد فرق بعض الدول في دوري الأبطال ولكن يبدو أن الفكرة اتأجلت وخلاص الأهلي هيشارك في الكونفدرالية الموسم اللي جي''.

وفي المقابل، أوضح المصدر أن النادي الأهلي سيخوض منافسات بطولة الكونفدرالية بداية من دور الـ64، بعد خروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على يد الترجي التونسي، وذلك وفقًا للوائح التي تحدد مسار الأندية بناءً على نتائجها في النسخة السابقة من البطولات القارية.

ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة من الجدل حول نظام المشاركة في البطولات الإفريقية وموقف الأندية المصرية من الرخص المالية واللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.