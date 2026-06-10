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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد إسقاط الأباتشي .. بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن قصف إيران

قصف صاروخي
قصف صاروخي
قسم الخارجي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إتمامها موجة من الضربات في إيران، ردًا على إسقاط مروحية أباتشي. 

وجاء في البيان: "استهدفت قوات سنتكوم أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الرادار في منطقة مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات تابعة لسلاح الجو والبحرية الأمريكية. ونحن على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان إيراني غير مبرر".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات متعددة في منطقة مدينة بندر عباس الساحلية، عاصمة محافظة هرمزجان على الساحل الجنوبي لإيران.

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت الموقعين بضربات جوية في وقت سابق من اليوم.

وأفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسئول أمريكي كبير بأن الموجة الثالثة من الهجمات الأمريكية ضد إيران انطلقت، في إطار رد واشنطن على إسقاط طهران مقاتلة بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنّت غارات "لأغراض الدفاع عن النفس" ضد إيران، بناءً على أوام من الرئيس دونالد ترامب. 

وتأتي هذه الغارات ردًا على إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمس. وقال مسؤولون: "إن هذه المهمة رد متناسب على الهجوم الإيراني غير المبرر".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت سماع دوي انفجارات في محافظة هرمزجان شرقي البلاد، وأعلن التلفزيون الإيراني تفعيل الدفاعات في بندر عباس وقشم وهرمزجان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "مضطرة للرد" على الهجوم الذي استهدف مروحية أمريكية أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في منطقة الخليج.

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