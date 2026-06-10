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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الموجة الثالثة تنطلق.. الجيش الأمريكي يُواصل ضرباته ضد إيران

قصف صاروخي
قصف صاروخي
قسم الخارجي

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسئول أمريكي كبير بأن الموجة الثالثة من الهجمات الأمريكية ضد إيران انطلقت، في إطار رد واشنطن على إسقاط طهران مقاتلة بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنّت غارات "لأغراض الدفاع عن النفس" ضد إيران، بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب. 

وتأتي هذه الغارات ردًا على إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمس. وقال مسئولون: "إن هذه المهمة رد متناسب على الهجوم الإيراني غير المُبرّر".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت سماع دوي انفجارات في محافظة هرمزجان شرقي البلاد، وأعلن التلفزيون الإيراني تفعيل الدفاعات في بندر عباس وقشم وهرمزغان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "مضطرة للرد" على الهجوم الذي استهدف مروحية أمريكية أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في منطقة الخليج.

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