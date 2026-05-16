البطش الإسرائيلي.. الاحتلال يجبر فلسطيني على هدم منزله في القدس | شاهد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم السبت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتياً في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، بعد إخطاره بقرار هدم نهائي من بلدية الاحتلال؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المواطن المقدسي هلسة، إن المنزل مكوّن من غرفتي نوم ومطبخ وحمام وصالون، وتعيش فيه عائلته المكونة من 6 أفراد، مشيراً إلى أن البلدية هددته بتنفيذ الهدم بواسطة طواقمها، وفرض غرامة مالية تصل إلى 70 ألف شيقل، في حال لم ينفذ الهدم بنفسه.

وفي نفس السياق، أشارت محافظة القدس، إلى أن مساحة المنزل تبلغ 60 متراً مربعاً، وهو قائم منذ نحو 20 عاماً، ويقطنه الزوج وزوجته وأطفالهما الأربعة.