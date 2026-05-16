أسعار السلع الغذائية.. تراجع المكرونة والبيض وصعود الزيوت والبقوليات

شهدت أسعار السلع الأساسية الغذائية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الأرز المعبأ إلى 34.9 جنيه للكيلو، وسجل الدقيق 24.99 جنيه للكيلو، كما تراجع السكر المعبأ إلى 34.24 جنيه للكيلو، وسط تحركات سعرية محدودة في السوق.



هبوط قوي في المكرونة



سجلت أسعار المكرونة المعبأة تراجعًا واضحًا، حيث انخفضت عبوة 400 جرام إلى 23.1 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 27.63 جنيه، في ظل تراجع الطلب النسبي خلال الفترة الأخيرة.



تراجع أسعار البيض بمختلف أنواعه



انخفضت أسعار البيض بشكل جماعي، حيث سجلت كرتونة البيض 122.24 جنيه، مع تراجع أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي بنسب متفاوتة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في حجم المعروض داخل الأسواق.



ارتفاع الزيوت وزيت الذرة



على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الزيوت، حيث سجل زيت الذرة 117.51 جنيه للتر، كما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس بين 96 و97 جنيهًا للتر، مع استمرار الضغط على تكلفة الإنتاج.



صعود البقوليات والفول



شهدت أسعار البقوليات ارتفاعات جديدة، حيث ارتفع سعر العدس بأنواعه والفول المعبأ بنسب متفاوتة، مدفوعة بزيادة تكاليف الاستيراد وتغيرات العرض في السوق المحلي.



حالة ترقب في الأسواق



ويعكس هذا التباين حالة من عدم الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية، مع استمرار تأثر السوق بعوامل الإنتاج وسلاسل الإمداد، وسط ترقب لتحركات الفترة المقبلة.