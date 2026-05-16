إيران: تم ضبط ناقلة نفط تحمل 450 ألف برميل من النفط المسروق منا في مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه "تم احتجاز ناقلة نفط تحمل 450 ألف برميل من النفط في مضيق هرمز بتهمة الإضرار بالنظام الاقتصادي الإيراني".

كما ورد أن الناقلة الأجنبية كانت تنوي الفرار بتغيير علاماتها الخارجية وإخفاء اسمها الحقيقي، وقد أُعيدت حمولة النفط المهربة من الناقلة إلى خزانات المياه الساحلية في محافظة هرمز جان بإيران".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إن إيران أعدت آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز على طول طريق محدد سيتم الكشف عنها قريبا.

وذكر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان أن المستفيد من هذه الآلية، الأطراف والسفن التجارية المتعاونة مع إيران.

أضاف أنه سيتم تحصيل الرسوم اللازمة مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب هذه الآلية.

وأردف كذلك بأنه سيظل هذا المسار مغلقا بالنسبة للمشاركين في "مشروع الحرية".