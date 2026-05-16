باحث سياسي: مرونة واشنطن تجاه إيران قد تكون نتاج لقاء ترامب مع الرئيس الصيني

علق الداه يعقوب، الباحث السياسي، على المواقف السياسية الجديدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن عدم مانعه لتجميد البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عامًا، موضحًا أن هذه التصريحات لا تعكس تقدمًا ملموسًا على أرض الواقع، قائلًا: «الحديث حتى الآن يظل غير واضح وغير محدد في مسار التفاوض، سواء من جانب ترامب، أو من جانب إيران».

وأشار «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي عهدي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المرحلة الحالية هي اختبار للنوايا وتحديد للمسار العام بشأن المفاوضات النووية الإيرانية، مضيفًا: «حتى مفاوضات فيينا الثالثة لم تصل إلى أي جدول زمني واضح لدخول التفاصيل الجوهرية، وبالتالي يبدو أن الأمر أقرب إلى تصريحات إعلامية وبروباغندا أكثر من كونه اتفاقًا ملموسًا».

وكشف عن تأثير القمة التي عقدت بين واشنطن وبكين على موقف الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بعض المراقبين يرون أن المرونة التي أبدتها الإدارة الأمريكية قد تكون نتاجًا للقاء ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي شدد على دعم موقف عدم امتلاك إيران لبرنامج نووي.