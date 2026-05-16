قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق مصري ياباني لتوحيد الرؤى والمواقف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
رويترز: النفط يرتفع أكثر من 1% بعد هجوم بمسيرات على محطة طاقة نووية في الإمارات
تصاعد الأحداث.. تمركز حاملة طائرات أمريكية و 3 مدمرات شمال بحر العرب
فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً
التحفظ على عاطلين حاولا سرقة وحدة تكييف مسجد بالقليوبية
نتنياهو يعلن تشكيل فريق جديد لمواجهة مسيرات حزب الله
الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة تقليد الاختراعات بقصد التداول التجاري
مصر تشدد على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري
تقترب من 50| أجواء شديدة الحرارة في الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع الطوارئ
قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة من قازان : مصر تعمّق شراكاتها مع روسيا والعالم الإسلامي

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم


أكد المهندس خالد هاشم أن مصر تنظر إلى التعاون الصناعي والتكنولوجي باعتباره المحرك الرئيسي لبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين روسيا والدول الإسلامية، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026" بجمهورية تتارستان، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية من الجانبين.
 

الشراكة المصرية الروسية وتوسيع مجالات التعاون
 

أوضح الوزير أن العلاقات المصرية الروسية تشهد مرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين لم يعد مقتصراً على التجارة التقليدية، بل امتد ليشمل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.
 

مصر مركز صناعي ولوجستي إقليمي
 

وأشار هاشم إلى أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يربط بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا وآسيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية، إلى جانب البنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية والصناعية المتطورة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 

المنطقة الروسية في العين السخنة وفرص الاستثمار
 

ولفت الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الصناعية الروسية في العين السخنة باعتبارها أحد أهم مشروعات التعاون الصناعي بين البلدين، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للإسراع ببدء التنفيذ، بما يضمن الانتقال من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل والإنتاج في أقرب وقت.
 

تعاون متقدم مع تتارستان
 

كما أشار إلى وجود فرص متميزة للتعاون مع جمهورية تتارستان في مجالات الصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والمعدات الصناعية، والطاقة، والتكنولوجيا، والتدريب الفني، مشيداً بالتجربة الصناعية المتقدمة لتتارستان وما حققته من نجاح في توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع الموجه للتصدير.

المنطقة الاقتصادية المنطقة الصناعية الروسية التحرك المصرى الروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

النادي الأهلي

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري

ترشيحاتنا

حادث تصادم في المنوفية

مصرع 2 وإصابة 15 في حادث تصادم سيارة تقل عمالة في المنوفية

ضبط ٤ اطنان أغدية فاسدة جنوب بورسعيد

ضربة استباقية قوية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.. بورسعيد تنجح في ضبط 4 أطنان أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

محافظ الوادي الجديد: موسم حصاد القمح علامة على نجاح خطط الدولة للتنمية الزراعية

محافظ الوادي الجديد: موسم حصاد القمح علامة على نجاح خطط الدولة للتنمية الزراعية

بالصور

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

إطلالة نانسي عجرم في كاليفورنيا تثير الجدل

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد