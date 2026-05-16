هجوم سيبراني صادم.. قراصنة إيرانيون ينفذون اختراقا خطيراً لأنظمة الغاز الأمريكية

أفادت شبكة CNN، نقلاً عن مصادر متعددة، باختراق أنظمة مراقبة الغاز الأمريكية من قبل قراصنة، ويُشتبه بتورط إيراني.

اختراق أنظمة الغاز الأمريكية

وكانت أنظمة قياس مستويات الوقود في الخزانات الآلية (ATG) متصلة بالإنترنت وغير محمية بكلمة مرور، وتمكن القراصنة من تغيير قراءات العرض على الخزانات، مع أنهم لم يتمكنوا من تغيير مستويات الوقود داخلها، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار مادية.

ومع ذلك، أشارت CNN، نقلاً عن خبراء ومسئولين أمريكيين، إلى أن أي قرصان يمتلك صلاحية الوصول إلى نظام ATG قد يُعيق اكتشاف أي تسرب للغاز.

ولإيران تاريخ في استهداف أنظمة ATG، ما يجعلها المشتبه به الرئيسي في هذه الاختراقات، لكن مصادر حذرت CNN من أن القراصنة لم يتركوا أدلة كافية لتحديد هويتهم بشكل قاطع.

وقد تدخلت مجموعات قرصنة إيرانية في العديد من أنظمة البنية التحتية الأمريكية المتصلة بالإنترنت، والتي تتفاعل مع مواقع النفط والغاز وشبكات المياه.

وأشارت CNN إلى أن العديد من مشغلي البنية التحتية لم يؤمّنوا أنظمتهم بشكل كافٍ.

تاريخ الهجمات الإلكترونية يُؤدي إلى تحذيراتٍ بضرورة تأمين الأنظمة، وقد حثّ باحثو الأمن السيبراني والحكومة الفيدرالية المشغلين على تأمين أنظمتهم بشكلٍ صحيح.

في عام ٢٠١٥، تمّ نشر أنظمة ATG وهمية على الإنترنت، واستُهدفت من قِبل جماعةٍ مواليةٍ لإيران وفي عام ٢٠٢١، استشهدت سكاي نيوز بوثائق داخلية من الحرس الثوري الإيراني تُشير إلى أنظمة ATG كهدفٍ مُحتملٍ للهجمات الإلكترونية.

منذ بدء الحرب، تسبّب قراصنةٌ مرتبطون بإيران في اضطراباتٍ في مواقع النفط والغاز والمياه الأمريكية، وتأخيراتٍ في الشحن لدى شركة سترايكر، المُصنّعة للأجهزة الطبية.

قامت مجموعة هاندالا، وهي مجموعة قرصنةٍ مدعومةٍ من النظام الإيراني، بتسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

مع ذلك، غالبًا ما تُبالغ هاندالا في تقدير إنجازاتها.

بعد تسريب رسائل باتيل الإلكترونية، ادّعت المجموعة اختراق أنظمة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلا أن شبكة CNN أفادت بأن الاختراق اقتصر على رسائل باتيل القديمة على Gmail.