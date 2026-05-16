ترامب: الرئيس الصيني يتفق معي في ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،" إن الرئيس الصيني شي جين بينج يتفق معه بشأن ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".

وأضاف الرئيس ترامب، حسبما أوردت صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية، "أنه اتفق مع نظيره الصيني أيضًا على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحًا وخاليًا من أي عناصر عسكرية لدعم التدفق الحر للطاقة".

وقال مسئول في البيت الأبيض، بحسب الصحيفة، "إن الرئيس شي أكد معارضة الصين لعسكرة المضيق أو فرض رسوم على استخدامه، معربًا عن اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأمريكي لتقليل اعتماد الصين على المضيق في المستقبل"، وفق قوله.

وكان كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، قد أكد أمس ، أن الرئيسين الصيني والأمريكي ، اتفقا خلال زيارة الدولة التي قام بها ترامب إلى الصين، على رؤية جديدة لصياغة علاقة صينية-أمريكية بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي.. مشيرا إلى أن هذا الاستقرار ينبغي أن يكون دائما مع وعود بالسلام، وأنه لا ينبغي للطرفين السماح بحدوث صراع أو مواجهة أو حرب.