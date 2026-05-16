ليلة حسم الدوري السعودي.. الهلال يتمسك بالأمل والأهلي يحلم بالمركز الثالث

محمود أحمد

تدخل منافسات الدورى السعودى للمحترفين مراحلها الأخيرة وسط صراع مشتعل على القمة والمراكز المؤهلة للبطولات القارية حيث تتجه الأنظار مساء السبت نحو ملعب المملكة أرينا الذى يحتضن مواجهة الهلال ونيوم فى مباراة لا تقبل أى نتيجة سوى الفوز بالنسبة للفريق الأزرق إذا أراد الاستمرار فى سباق اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وفى الوقت ذاته يخوض الأهلى اختباراً مهماً أمام الخلود فى جدة بينما يستقبل الأخدود الهابط رسمياً نظيره الخليج فى مواجهة تحمل حسابات مختلفة لكلا الطرفين.

الهلال.. أمل أخير فى سباق اللقب

يدخل الهلال الجولة الحالية وهو يدرك أن فرصته فى التتويج لم تعد بيده بالكامل لكنها لا تزال قائمة حسابياً ويمتلك الفريق العاصمى 78 نقطة ويحتاج أولاً إلى الفوز على نيوم ثم تحقيق الانتصار فى الجولة الأخيرة مع انتظار تعثر النصر المتصدر سواء بالتعادل أو الخسارة أمام ضمك.

ورغم أن الهلال كان قريباً من قلب المشهد فى الجولة الماضية خلال ديربى الرياض أمام النصر فإن التعادل المتأخر أبقى الأمور معلقة حتى الرمق الأخير من الموسم بعدما نجح الأزرق فى خطف نقطة ثمينة أنعشت آماله مؤقتاً فى مطاردة الصدارة.

لكن الأزمة الحقيقية التى تواجه الإيطالى سيمون إنزاجى لا تتعلق فقط بالحسابات المعقدة بل بحالة التراجع التى صاحبت الفريق فى عدد من المباريات خاصة بسبب نزيف النقاط عبر التعادلات رغم حفاظ المدرب الإيطالى على سجله خالياً من الهزائم فى الدورى حتى الآن.

ورغم أن الهلال لم يتعرض للخسارة تحت قيادة إنزاغى فإن جماهيره لا تبدو مقتنعة تماماً بالأداء خصوصاً فى المباريات التى فقد خلالها الفريق نقاطاً سهلة جعلته يتراجع فى سباق اللقب بعد أن كان المرشح الأبرز لحسمه مبكراً.

غيابات مؤثرة تقلق الهلال

الضغوط داخل الهلال تضاعفت بعد الأنباء المتعلقة بالحالة البدنية لبعض نجوم الفريق قبل مواجهة نيوم وغاب الفرنسى كريم بنزيما عن التدريبات الجماعية بسبب إصابة فى العضلة الضامة بينما واصل سالم الدوسرى برنامجه العلاجى بعد شعوره بآلام فى الركبة خلال مباراة النصر الأخيرة وهو ما يضع الجهاز الفنى أمام تحدٍ جديد يتعلق بكيفية تعويض اثنين من أهم عناصر الفريق الهجومية.

ورغم تلك الغيابات يراهن الهلال على عمق قائمته والقدرات الفردية التى يمتلكها لاعبوه خاصة فى ظل حاجة الفريق إلى تحقيق الفوز دون الدخول فى أى حسابات معقدة داخل أرض الملعب.

ويبدو واضحاً أن إنزاجى سيعتمد على الضغط الهجومى المبكر لمحاولة إنهاء المباراة سريعاً مستفيداً من الفوارق الفنية والخبرة الكبيرة التى يمتلكها لاعبوه مقارنة بمنافسه.

نيوم.. الطموح فى مواجهة الضغوط

على الجانب الآخر يدخل نيوم المباراة بأهداف مختلفة تماماً ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 44 نقطة ولا يزال يطمح لإنهاء الموسم فى مركز أفضل رغم أن تقدمه فى جدول الترتيب يرتبط أيضاً بنتائج الفرق المنافسة وعلى رأسها الاتفاق.

لكن بعيداً عن الحسابات الرقمية يسعى الفرنسى كريستوف غالتييه إلى إنهاء الموسم بصورة قوية تعكس التطور الذى حققه الفريق هذا الموسم حتى وإن أبدى المدرب فى أكثر من مناسبة عدم رضاه الكامل عن أداء بعض اللاعبين خاصة العناصر الشابة التى يعتقد أنها لا تقدم بالشكل المطلوب عند مشاركتها كبدلاء.

ويدرك نيوم أن المواجهة أمام الهلال تمثل اختباراً حقيقياً لشخصية الفريق خاصة أن المنافس يدخل المباراة تحت ضغط كبير وهو ما قد يمنح الضيوف فرصة لاستغلال أى توتر قد يصيب لاعبى الهلال إذا تأخر التسجيل.

الأهلى.. تثبيت أقدامه فى المركز الثالث

وفى جدة تبدو مهمة الأهلى مختلفة لكنها لا تقل أهمية فالفريق الأخضر يستضيف الخلود واضعاً نصب عينيه هدفاً واضحاً يتمثل فى الحفاظ على المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن القادسية صاحب المركز الرابع.

ويدرك الأهلى أن الفوز سيمنحه أفضلية كبيرة قبل الجولة الأخيرة كما سيتيح للجهاز الفنى فرصة التعامل بأريحية أكبر مع المباراة المقبلة وربما منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة مع اقتراب نهاية الموسم.

ويعيش الأهلى حالة فنية مستقرة نسبياً فى الأسابيع الأخيرة بعدما نجح الفريق فى استعادة توازنه وتحقيق نتائج إيجابية عززت موقعه بين كبار الدورى هذا الموسم.

أما الخلود فيدخل المباراة بطموح الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة رغم إدراكه لصعوبة المهمة فى ظل الفوارق الفنية والجماهيرية.

الخليج يبحث عن النهاية المثالية

وفى نجران يستقبل الأخدود نظيره الخليج فى مواجهة تحمل طابعاً مختلفاً ويخوض الأخدود الذى تأكد هبوطه رسمياً إلى دورى الدرجة الأولى المباراة تحت شعار حفظ ماء الوجه أملاً فى تحقيق انتصار أخير على أرضه يمنح جماهيره بعض الرضا بعد موسم صعب انتهى بالهبوط.

فى المقابل يسعى الخليج إلى استغلال حالة منافسه وتحقيق فوز يعزز موقعه فى جدول الترتيب خاصة أن الفريق يحتل المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة ويأمل فى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

