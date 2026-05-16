فوز ضمك على الفيحاء 3-0.. تعادل التعاون و الرياض 1-1 بالدوري السعودي

أنعش ضمك أماله في البقاء بدوري روشن السعودي لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الجمعة/؛ على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز؛ في إطار الجولة 33 من الدوري .

سجل ثلاثية ضمك كل من: مورلاي سيلا في الدقيقة 16 وعبد القادر بدران هدفين في الدقيقتين 53 و77.

ورفع ضمك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس وينعش آماله في البقاء بالدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 38 نقطة في المركز العاشر .

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، تعادل التعاون مع ضيفه الرياض بهدف لكل منهما، تقدم الرياض في الدقيقة 61 عن طريق ليناردو انتونيس، وعدل التعاون النتيجة في الدقيقة 67 عن طريق روجر مارتينيز .

ورفع التعاون رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد الرياض 27 نقطة في المركز الـ 16، ويستمر في صراع النجاة من الهبوط للدرجة الثانية