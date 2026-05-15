إصابة ثلاثة أشخاص في حادث بالدقهلية

اصيب ثلاثة أشخاص بأصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم توك وتوك وعربة كارو أمام عزبه نسيم بطناح - المنصورة بمحافظه الدقهلية

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام توك توك مع عربة كارو على. طريق طناح- المنصوره أمام عزبة نسيم 2 مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص

أنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من

محمود محمد محمود ابراهيم 43 عاما مقيم طناح واصيب ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالراس 3 سم ومحمد رضوان عمر حسن 30 عاما من مقيم ميت جراح بما بعد الارتجاج

جرح متهتك بالجبهة 6 سم

كما اصيب رمضان صالح ذكى رمضان 44 عاما مقيم ميت جراح

بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

تم نقل المصابببن إلى مستشفى المنصوره الدولى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

