ليفربول يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام أستون فيلا

تأخر فريق ليفربول بهدف نظيف أمام نظيره أستون فيلا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 37 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري محمد صلاح، وتواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء هدف أستون فيلا عن طريق مورجان روجرز في الدقيقة 41.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كيركيز.

خط الوسط: ألكسيس ماك إليستر – كورتيس جونز – رايان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو – نجوموها.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 59 نقطة، فيما يأتي فريق أستون فيلا خلفه في المركز الخامس بنفس الرصيد.