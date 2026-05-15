رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الحسابات الفلكية الدقيقة الخاصة بشهر ذو الحجة لعام 1447 هجريًا، كاشفًا عن الموعد المنتظر لوقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026، في بيان رسمي ينتظره الملايين من المسلمين في مصر والعالم العربي.



موعد هلال شهر ذو الحجة فلكيًا

أوضح المعهد، في بيان رسمي صادر ضمن الدليل الفلكي السنوي، أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران (وهو اجتماع القمر مع الشمس في نفس خط الطول) في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة ، وذلك يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، والذي يُعرف بـ "يوم الرؤية الشرعية" الذي تستطلع فيه دار الإفتاء هلال الشهر.



وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند وقت غروب الشمس في يوم الرؤية داخل مختلف المدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس، مما يعني استكمال شهر ذي القعدة 30 يومًا وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

تفاصيل غروب القمر يوم الرؤية

وفقًا للحسابات الفلكية، يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 13 دقيقة، وفي القاهرة بـ 7 دقائق فقط، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 5 دقائق إلى 12 دقيقة، وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية الأخرى، يغرب القمر بمدد تتراوح ما بين دقيقة واحدة إلى 35 دقيقة.



بداية شهر ذي الحجة فلكيًا

وأكد المعهد أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون هو المتمم والمكمل لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا (أي اليوم الثلاثون من الشهر)، على أن تبدأ غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026، وهو أول أيام الشهر الكريم الذي يتزامن مع أداء مناسك الحج.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

وبحسب الحسابات الفلكية نفسها، تأتي وقفة عرفات (اليوم التاسع من شهر ذي الحجة) يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر) يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وتستمر أيام التشريق الثلاثة (اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة) حتى يوم السبت 30 مايو 2026، لتكون بذلك إجازة العيد ممتدة لـ 5 أيام متصلة.

الرؤية الشرعية هي المعتمدة رسميًا

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن المواعيد المعلنة وفقًا للحسابات الفلكية هي مواعيد تقديرية، حيث تظل المواعيد النهائية والرسمية لبداية شهر ذو الحجة وعيد الأضحى مرتبطة بإعلان دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال الشهر وفقًا للرؤية الشرعية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات والمعدات الفلكية، وذلك تطبيقًا للسنة النبوية المطهرة.

ودعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة المبارك مساء يوم السبت، الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1447 هجريًا، والذي يوافق ميلاديًا 16 مايو 2026، وذلك ترقبًا لبداية الشهر الذي يشهد أداء مناسك الحج وأيام عيد الأضحى المبارك.



وأضافت المحكمة في بيانها: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه (الهلال) بالعين المجردة أو بواسطة المناظير والتلسكوبات، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة مختصة".



كما أعربت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي (تحري رؤية الهلال) الاهتمام بهذا الأمر العظيم، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى بالمشاركة في هذا العمل؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين في معرفة بداية الشهر الكريم وتحديد موعد الحج وعيد الأضحى.

دار الإفتاء تستعد لاستطلاع هلال ذي الحجة

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا يوم السبت 16 مايو 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2026، حيث ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير عن موعد استطلاع هلال ذي الحجة وموعد العيد.

ومن المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي عقب صلاة المغرب من يوم السبت 16 مايو ثبوت رؤية الهلال من عدمه، وبالتالي تعلن الموعد النهائي لبداية شهر ذي الحجة، ومن ثم تحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى بشكل قاطع.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

وفقًا لخريطة الإجازات الرسمية في مصر، ستبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 (وقفة عرفات) إلى يوم السبت 30 مايو 2026 (ثالث أيام التشريق)، وذلك لمدة 5 أيام متصلة كاملة، وهي من أطول الإجازات الرسمية خلال عام 2026.

ما هو يوم عرفة؟

يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات، والذي يوافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة، حيث يخرج الحجاج من منى متوجهين إلى عرفة للوقوف بها والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل.

ويطلق على هذا اليوم المبارك "يوم الوقفة الكبرى"، حيث يقف الحاج في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة من بعد زوال الشمس وحتى غروبها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحَجُّ عَرَفَةُ" (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه)، ولذلك يسمى هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، ويُمكن للحاج الوقوف بعرفات والدعاء والذكر من أي موقع داخل حدود المشعر المقدس دون تخصيص مكان معين.



لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

هناك عدة أقوال متداولة لتسمية عرفة بهذا الاسم، أبرزها:

القول الأول: سُمي بذلك لأن سيدنا آدم عرف حواء فيه بعد أن هبطا من الجنة وتقابلا وتعارفا في هذا المكان المبارك.

القول الثاني: لأن جبريل عليه السلام طاف بالنبي إبراهيم عليه السلام فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: «أعرفت أعرفت؟» فيقول إبراهيم: «عرفت عرفت»، ومن هنا جاءت تسمية عرفة.

القول الثالث: لتعارف الناس فيه وتجمعهم من كل فج عميق.

القول الرابع: لأن الناس يتعرفون إلى ربهم فيه بالعبادة والدعاء والتضرع.

إلا أن الروايتين الأكثر تأكيدًا وانتشارًا بين علماء السيرة والتاريخ هما: الأولى أن آدم التقى مع حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان، ولهذا سمي بعرفة، والثانية أن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مناسك الحج ويقول له "أعرفت؟" فيجيب إبراهيم "عرفت".