معرض كتاب الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد السيدة زينب يجذب الزوار | صور

شهد معرض الكتاب الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد السيدة زينب -رضي الله عنها - في القاهرة، إقبالاً ملحوظًا من المواطنين والطلاب الوافدين من مختلف الفئات العمرية، في إطار تعزيز دور الثقافة الإسلامية وتيسير الحصول على الكتب والموسوعات العلمية الموثوقة للجمهور بأسعار مناسبة.

معرض كتاب الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد السيدة

ويقدم المعرض مجموعة من أحدث إصدارات المجلس، والتي تشمل سلاسل علمية وثقافية متخصصة في قضايا تجديد الخطاب الديني، ونشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الأخلاقية.

كما يضم الجناح كتبًا مخصصة للأطفال والشباب تستهدف رفع الوعي وتنمية الانتماء، بالإضافة إلى الكُتب المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، مما يجعلها مرجعًا معرفيًا متكاملاً يلبي احتياجات الباحثين والقراء بمختلف اهتماماتهم.

وعبر زوار مسجد السيدة زينب خلال جولتهم بالمعرض عن إعجابهم بتنوع الإصدارات وجمالها شكلًا ومضمونًا إلى جانب توفيرها بأسعار مخفضة للجمهور، فضلاً عما تتميز به الإصدارات من منهج علمي وسطي رصين، وجودة الطباعة والإخراج الفني، وتنوع محتوياتها.