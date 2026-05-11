الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستقبل مفتي بولندا

استقبل الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمطار القاهرة الدولي، سماحة الشيخ توماش ميشكيفيتش - مفتي بولندا، رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي في بولندا، وذلك بحضور الدكتور محمود الفخراني - مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات.

في بداية اللقاء، رحّب الأمين العام للمجلس بسماحة مفتي بولندا، ناقلاً تحيات وترحيب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدًا عمق العلاقات العلمية والدعوية التي تجمع المؤسسات الدينية المصرية بالمؤسسات الإسلامية في مختلف دول العالم، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة وزير الأوقاف؛ لتعزيز التواصل العلمي والدعوي مع المؤسسات والعلماء حول العالم.

من جانبه ثمّن مفتي بولندا الدور البارز الذي تضطلع به وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ قيم التعايش والسلام الإنساني.

كما أعرب مفتي بولندا عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالدور العلمي والدعوي الرائد الذي تقوم به الوزارة الأوقاف والمجلس في خدمة قضايا الأمة، ونشر صحيح الدين، وبناء جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على توطيد أواصر التعاون مع القيادات والمؤسسات الدينية على المستوى الدولي، بما يسهم في دعم الحوار والتفاهم ونشر قيم الاعتدال والتسامح.