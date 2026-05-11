هل يأثم من أجل الحج رغم الاستطاعة المادية والجسدية ؟.. الأزهر للفتوى يجيب

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا من أحد المتابعين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول فيه هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي أم يجوز لي تأجيله؟.

وأجاب مركز الأزهر بأن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ومنها والحج لمن استطاع إليه سبيلاً، مؤكدًا أن الاستطاعة سواء كانت بدنية أو مالية هي الشرط الأساسي لوجوب الفريضة إعمالًا لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد موجبات الحج بأنها الزاد والراحلة.

وأضاف المركز في تأصيله الشرعي أن الفقهاء قد اختلفوا في كون الحج واجبًا على الفور أم على التراخي حيث ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه واجب على الفور بينما رأى الشافعية أنه واجب على التراخي إلا أن الجمهور أولوا دليل الشافعية بأنه يقصد به إتمام النسك وليس الشروع فيه مشيرًا إلى أن الخروج من الخلاف مستحب شرعًا.

وأوضح مركز الأزهر أنه ينبغي على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى امتلك نفقاتها وتيسرت سبله امتثالًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له كما وجه المركز نصيحة لمن منعه مانع عام من الحج مع قدرته المالية والبدنية بأن يعزم بصدق على أدائه ويبادر إليه فور تيسر الأمور وزوال المانع.

أعمال لها ثواب الحج والعمرة

- بر الوالدين من الأعمال التي يعدل ثوابها ثواب الحج والعمرة

- جلسة الضحى بعد صلاة الفجر في جماعة من الأعمال التي يعدل ثوابها ثواب الحج والعمرة.

- أداء الصلاة المكتوبة في المسجد من الأعمال التي يعدل ثوابها ثواب الحج.

- صلاة الفجر في جماعة

-قضاء حوائج الناس

- صلاة العشاء في جماعة

- كف الجوارح عن المحرمات

- ذكر الله عز وجل