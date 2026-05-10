ديني

عالم بالأوقاف: الخير الذي يصدر عن الإنسان يثمر في حياته الدنيا قبل الآخرة

الدكتور أسامة فخري الجندي
الدكتور أسامة فخري الجندي
محمد شحتة

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن قول الله- تعالى-: “من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها” يحمل معنى عميقًا يعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان وأعماله، موضحًا أن هذه الآية ترد الإنسان إلى أصل عظيم، وهو أنه أول المستفيدين من عمله وأول المتأثرين به.

العمل الصالح وأثره على المسلم

وأوضح خلال تصريح له، أن العمل الصالح لا ينعكس أثره على الآخرين بقدر ما يعود بالنفع على صاحبه، فيُكرم الإنسان نفسه قبل أن يُحسن إلى غيره، مشيرًا إلى أن الخير الذي يصدر عن الإنسان يثمر في حياته الدنيا قبل الآخرة، من خلال الطمأنينة والسكينة وبركة العمر والتوفيق، مستشهدًا بقوله- تعالى-: “من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة”.

وأضاف أن هذه الحياة الطيبة تتجلى في صور متعددة، مثل “سعة الرزق، ومحبة الناس، والشعور بالرضا الداخلي”، مؤكدًا أن هذه النعم هي ثمرة طبيعية للعمل الصالح الذي يقوم به الإنسان.

وفي المقابل، بيّن أن العمل السيء لا يقتصر أثره على كونه ذنبًا فقط، بل يمتد ليؤثر على حياة الإنسان بالضيق والتوتر وفقدان السكينة، مستشهدًا بقوله- تعالى-: “ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا”.

وأكد أن الإنسان قد يملك المال لكنه لا يشعر بالسعادة؛ نتيجة ما اقترفه من أفعال.

مبدأ المسئولية الفردية

وأشار إلى أن هذه المعاني ترسخ مبدأ المسؤولية الفردية، الذي أكده القرآن الكريم في قوله- تعالى-: “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، موضحًا أن كل إنسان سيقف أمام الله بمفرده، حاملًا أعماله وأقواله ونواياه، دون أن يتحمل أحد عنه شيئًا.

ونوه بأن هذه الآية تقطع الطريق على أي محاولات للتبرير أو تحميل الآخرين مسؤولية الأخطاء، إذ لا مجال لأن يُلقي الإنسان بذنوبه على غيره أو يختبئ خلف أفعال الآخرين، فكل إنسان مسؤول عن نفسه وحده.

وشدد على أن هذا المبدأ يحمل في طياته رحمة إلهية، إذ كما لا يتحمل الإنسان ذنوب غيره، فإنه كذلك لا يُحاسب على أخطاء الآخرين، وهو ما يحقق العدل الإلهي الكامل في الحساب.

