الأوقاف: المساجد المحورية شعلة تنوير وبناء للوعي في المحافظات

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ برنامج المساجد المحورية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع نطاق العمل الدعوي الميداني وتعزيز الدور العلمي والتثقيفي للمساجد.

ويهدف هذا البرنامج إلى نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ قيم الوعي والانتماء الوطني، بما يضمن بناء إنسان مصري محصن ضد الأفكار المتطرفة ومدرك لمتطلبات العصر.

وشهدت المساجد المحورية أمس الأحد فعاليات دعوية وعلمية مكثفة، حيث حرصت الوزارة على تفعيل رسالة المسجد كمركز لبناء الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتعتمد منهجية هذه المساجد على تقديم حزمة متكاملة من الدروس العلمية والمحاضرات التثقيفية واللقاءات الوعظية المنتظمة، التي تعالج القضايا الفكرية والسلوكية بأسلوب علمي معتدل يواكب احتياجات المجتمع المصري وتطلعاته.

كما ترتكز خطة العمل على تعزيز الحضور المجتمعي للأئمة وتوثيق صلتهم برواد المساجد، مع التشديد على الالتزام بالزي الأزهري الذي يمثل رصانة الدعوة المصرية ومكانتها العلمية.

وتسهم هذه المساجد بشكل فعال في سد العجز بالاحتياجات الدعوية في المناطق النائية، من خلال التوزيع المنظم للأئمة وخطباء المكافأة، بما يضمن وصول الرسالة الدينية السليمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في القرى والمدن على حد سواء.

وتكشف أرقام التنفيذ عن حجم النجاح والتوسع الذي حققه المشروع، حيث وصل عدد المساجد المحورية المشاركة إلى 3511 مسجدًا، بينما تجاوز عدد الأئمة والخطباء المشاركين حاجز العشرة آلاف كادر دعوي.

وتؤكد هذه الإحصائيات إصرار وزارة الأوقاف على استعادة الدور الريادي للمسجد في بناء الوعي الديني والوطني، وتحويله إلى منبر للتثقيف المستمر يخدم كافة فئات المجتمع ويدعم استقرار الوطن.