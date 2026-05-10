وزير الأوقاف يشهد نهائي دوري النجباء بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية

احتضن مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة دوري النجباء تحت رعاية وحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وشهدت المسابقة منافسة قوية بين ممثلي مديريات أوقاف سوهاج والجيزة والديوان العام لحسم المراكز الثلاثة الأولى في هذا المحفل العلمي.

وشارك في حضور الفعاليات نخبة من رموز المؤسسة الدينية في مصر يتصدرهم الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

كما تواجد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف مع عدد من كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وممثلي اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ.

تصفيات دوري النجباء

وتوجت هذه التصفيات رحلة طويلة من الاختبارات العلمية التي بدأت في الإدارات الفرعية وتدرجت عبر المديريات الإقليمية حتى استقرت في أكاديمية الأوقاف الدولية. وقد سادت أجواء من الجدية والتنافس المعرفي بين الفرق المشاركة تحت رقابة دقيقة من لجان علمية متخصصة لضمان النزاهة والانضباط.

وتوزعت مجالات الاختبار لتشمل حزمة من العلوم الشرعية والعربية والقرآن الكريم وعلومه والتفسير والعقيدة والحديث الشريف.

كما تم تقييم المشاركين في الفقه وأصوله والسيرة النبوية والتاريخ واللغة العربية والثقافة العامة بجانب تخصيص فقرة للسؤال الابتكاري لقياس المهارات الذهنية.

وتهدف وزارة الأوقاف من خلال هذا الدوري إلى صقل مهارات الأئمة والدعاة وبنائهم معرفيا وفكريا لمواجهة التحديات الحديثة.

وتسعى الوزارة لاكتشاف العناصر المتميزة وتأهيل كوادر دعوية تمتلك وعيا رشيدا يسهم بفاعلية في خدمة قضايا الوطن والمجتمع على أسس علمية رصينة.



