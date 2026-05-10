الجامعة العربية تدعو لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلام
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
تغييرات وزارية في دمشق.. الشرع يعيد تشكيل المشهد الحكومي بتعيينات في الإعلام والزراعة
ديني

ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. الإفتاء توضح المعايير والمحظورات

إيمان طلعت

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المرأة الحاجة أو المعتمرة تلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها.

 

ملابس الإحرام للمرأة

المرأة الحاجة أو المعتمرة تلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، وعليها ألَّا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد ولا تلفت النظر، والمستحب الأبيض.

 

ملابس الإحرام للرجل

ملابس الإحرام للرجل هي:
إزار: وهو ثوب من قماش يلفه على وسطه يستر به جسده ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وخيره الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة "بشكير".

ورداء: وهو ثوب يستر به ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وخيره الجديد الأبيض "بشكير".

ونعل يلبسه في رجليه يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم.

الحكمة من ارتداء اللون الأبيض في الحج والعمرة 

قالت دار الإفتاء المصرية إن الله عز وجل أمر الحجاج بارتداء الثياب الأبيض فى الحج لأنها من أفضل الثياب.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أن الله عز وجل أراد الله أن يذكر عباده أنهم سيلقونه ويحاسبهم عن كل ما بدر منهم، فأمرهم في الحج بارتداء زي الإحرام الذي يشبه ما يكفن فيه الميت من قماش؛ فتهون الدنيا في قلبه، ويستحضر عظمة الله ويعمل ليوم الحساب.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من السنة في حق من يريد الإحرام بالحج أو العمرة لبس رداءين أبيضين، والحكمة من استحباب كون الثوب أبيض هنا لأن الثياب البيض من أفضل الثياب.

وتابعت أنه لا يُشترط أن تلبس المرأة في الحج لون بعينه، لا الأسود ولا الأبيض، مشيرًا إلى أنها لو لبست البياض لكان أحسن، وأنها ليست مُلزمة بثياب بعينها كما للرجل، والذي يرتدي الرداء والإزار والنعل، إلا أنه يُشترط في ملابس الإحرام للمرأة أن تكون ساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها ألا تكون لافتة للنظر، ويُحظر عليها ارتداء النقاب والقفازات.

