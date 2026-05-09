ديني

هل هناك دعاء مخصوص لهداية الأبناء والمحافظة على الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من سائلة تشكو من صعوبة التزام أبنائها بالصلاة والمذاكرة، وتسأل هل هناك دعاء مخصوص لهدايتهم؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، أنه ينبغي تعويد الأبناء على الصلاة منذ سن السابعة، ومع بلوغ العاشرة يتم التأكيد عليهم والحرص على التزامهم بها، مع المتابعة والتوجيه المستمر.

وأشار إلى أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى قدر من الحزم المصحوب بالرحمة، حتى تصبح الصلاة عادة راسخة في حياته، فينشأ عليها وتكون بالنسبة له كأمر طبيعي لا ينفصل عن يومه.

وأضاف أن من أهم الوسائل الدعاء، مستشهدًا بقوله تعالى: "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا"، وكذلك قوله: "رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء"، مؤكدًا أن لهذه الأدعية أثرًا كبيرًا في هداية الأبناء.

وأكد أن الدعاء وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك قدوة حسنة، من خلال التزام الوالدين بالصلاة، ومشاركة الأبناء فيها، والتعامل معهم بالحسنى، حتى يترسخ لديهم حب العبادة والالتزام بها.
دعاء حفظ الأبناء

-«اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدهم لما تحبه منهم، واغفر لهم يا غفار».

-«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرا وباطنا، واحفظهم من كل سوء ومكروه، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم».

-«اللهم رب الأرباب رب لي صغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم».

-« اللهم جنبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلمهم من العلل والأوبئة والآفات».

-« اللهم أمدد لي على أحسن حال في أعمارهم، وافسح لي بعافية منك في آجالهم، وهب لي تربية طيبة لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتا حسنا يا ذا الجلال والإكرام».

-«اللهم جنب أولادي وذريتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، وأتمها عليهم يا أرحم الراحمين.

- اللهم فجر ينابيع الحكمة من قلوبهم، وأجرها على ألسنتهم.

فؤح شعبان
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
سيارة أطفال
مياة الشرب بالشرقية
