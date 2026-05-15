نورا عبد الباري تحصد ثلاث فضيات بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال بالإسماعيلية

البطلة نورا عصام
البطلة نورا عصام
الإسماعيلية انجي هيبة

تقدم الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس بخالص التهنئة للطالبة نورا عصام حلمى عبد البارى، الطالبة بالمستوى الثالث شعبة التدريب الرياضي بكلية علوم الرياضة، بمناسبة حصولها على المركز الثاني وتحقيق ثلاث ميداليات فضية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال، والتي أُقيمت بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو 2026، بمشاركة 26 دولة أفريقية.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن ما تحققه طالبات وطلاب الجامعة من إنجازات رياضية يعكس حجم الدعم الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية والرياضية، مشيرًا إلى أن الرياضة تلعب دورًا مهمًا في تقويم السلوك وبناء الشخصية المتوازنة وتعزيز قيم الانضباط والإرادة والعمل الجماعي، إلى جانب دورها في إعداد جيل قادر على المنافسة والتميز في مختلف المحافل.

وجاءت مشاركة الطالبة نورا عصام عبد الباري متميزة في منافسات وزن 58 كجم، حيث حققت 87 كجم في رفعة الخطف، و108 كجم في رفعة الكلين والنطر، لتحصد ثلاث ميداليات فضية وتؤكد جدارتها وتميزها الرياضي على المستوى الأفريقي.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للطالبة على هذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب، وداعيًا طلاب الجامعة إلى ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي في تنمية القدرات البدنية والذهنية وترسيخ قيم الالتزام والطموح والمنافسة الشريفة.

كما تقدمت إدارة كلية علوم الرياضة بخالص التهنئة للطالبة، تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية، والدكتور محمود شعيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد صلاح حرب مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به طالبات الكلية من قدرات متميزة تؤهلهن لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات القارية والدولية، متمنين للطالبة دوام التوفيق والتميز في مسيرتها الرياضية والعلمية.

