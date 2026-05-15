جامعة عين شمس تواصل حصد الجوائز بمهرجان «إبداع 14» وفريق الأنشطة الطلابية يحوز المركز الأول

واصل قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس تحقيق الإنجازات المتميزة والنتائج المشرفة ضمن فعاليات الموسم الرابع عشر من مهرجان «إبداع 14» لشباب الجامعات للعام الجامعي 2025/2026، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث أُعلنت منذ قليل نتائج مسابقة الترانيم الدينية (جماعي)، وحصدت جامعة عين شمس ممثلة في فريق الأنشطة الطلابية علي المركز الأول في الترانيم الدينية ( جماعى) ، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل تميز طلابها في مختلف المحافل الثقافية والفنية والإبداعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

و.إشراف عام الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وفريق عمله بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويعكس هذا الإنجاز حجم الدعم الذي توليه جامعة عين شمس لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين، وحرصها على توفير بيئة جامعية محفزة على التميز والإبداع في مختلف المجالات، بما يسهم في صقل قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم.