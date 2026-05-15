تفاصيل زيارة هيئتي الوطنية للصحافة وللإعلام لقناة الإسكندرية

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن التعاون الجاد بين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام يهدف إلى دعم إعلام الدولة المصرية وتطويره مشيرا إلى أن الزيارة التفقدية لقناة الإسكندرية التلفزيونية يمثل محطة جديدة نحو إطلاق بروتوكول تعاون بين مؤسستي الأهرام و الأخبار وقناة الإسكندرية لتطوير المحتوي التلفزيوني وتحقيق أداء إعلامي يليق بالإعلام المصري مشيرا إلى أن التطوير يتضمن بحث أطر تعاون بين وكالتي الإعلان للأهرام والأخبار والقطاع الاقتصادي للقناة لتوفير الرعاية و تطوير المحتوي.

وشدد أن الهدف من التعاون هو تكامل بين الهيئة الوطنية للصحافة و الهيئة الوطنية للإعلام وأن التطوير سيقوم على أكتاف أبناء وكوادر التليفزيون السكندري.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري لإطلاق البروتوكول بين الهيئة الوطنية للصحافة و الهيئة الوطنية للإعلام لتطوير محتوى البرامج بقناة الإسكندرية من خلال دعم و تعاون في المجال الإعلامي و الإعلاني مع مؤسسة الأهرام و مؤسسة الأخبار الذي عقد بمقر القناة بالإسكندرية وتضمن جولة لأستوديو القناة.

وأوضح أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن اللقاء يمثل استمرارا للتعاون الجاد بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بهدف الوقوف على نقاط أساسية لتطوير المحتوي بقناة الإسكندرية لتكون نموذجا لقناة إقليمية عصرية تصل إلى المواطن و تعبر عن محيطها الإقليمي مشيرا إلى تطوير محتوى قناة الإسكندرية ليكون معبرا عن محيطها للمحافظات الإسكندرية و البحيرة و مطروح تمثل تعبير عن التنوع للمحافظات و تقدم دورا إعلاميا من خلال دعم و تعاون في المجال الإعلامي و الاعلاني مع الهيئة الوطنية للصحافة و مؤسسة الاهرام و مؤسسة الاخبار ..

وأضاف أحمد المسلماني، أن تطوير قنوات التليفزيون المصري يهدف الي اعادتها الي بريقها من خلال رؤية لرفع مستوي جودة البث و الذي يتم تنفيذه في عدد من القنوات بالاضافة الي التركيز علي المحتوي الرقمي مشيرا إلى أن صفحات قنوات التليفزيون المصري يصل عدد متابعيها إلى ما يقرب من 27 مليون مشيرا إلى استمرار مشروع رقمنة ارشيف التليفزيون المصري الذي يمثل قيمة تراثية وإعلامية لا تقدر بثمن منوها إلى الانتهاء من رقمنة مليون و 400 ألف شريط منوها إلى أن إطلاق تجربة التعاون بين الهيئتين لتطوير محتوى قناة الإسكندرية يمثل محطة البداية للقطاع القنوات الإقليمية.

ورافق المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال الزيارة، علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وحمدي رزق وعمرو الخياط عضوا الهيئة الوطنية للصحافة و أحمد مختار مستشار الهيئة الوطنية للصحافة للاستثمار والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام و ماجد منير رئيس تحرير الأهرام ومجدى لاشين الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام وريهام الديب عضو الهيئة الوطنية للإعلام وإسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار ومحمد الجوهري رئيس التليفزيون ووليد عبد العزيز رئيس شركة أخبار اليوم للاستثمار وأمل الجيار مدير مكتب الأهرام بالإسكندرية وعلي سليمان مدير وكالة الأهرام للإعلان ولفيف من القيادات التنفيذية بمؤسستي الأهرام والأخبار و قناة الإسكندرية وقطاع القنوات الإقليمية.