ختام الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى باتحاد الكرة

اختتمت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الدورة التخصصية في تدريب حراس المرمى، والتي استمرت على مدار 8 أيام متواصلة.

وشهدت الدورة، تكثيفاً دراسياً بلغ 80 ساعة، شملت محاضرات عملية ونظرية، بجانب ورش عمل، وزعت على 10 مجموعات، بالإضافة إلى تطبيقات ميدانية داخل الأندية.

وشارك في فعاليات الدورة 50 مدرباً

وخضع المشاركون في الدورة للاختبارات النهائية على مدار يومين، حيث أقيمت الاختبارات العملية أمس، تلتها الامتحانات النظرية اليوم.

تطوير منظومة المدربين وتأهيلهم

وأقيمت الدورة فى إطار إستراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، لتطوير منظومة المدربين وتأهيلهم، وتحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وعصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى بالاتحاد.

وحاضر في الدورة، بشكل رئيسي، الدكتور زكريا العوضي، المحاضر الإماراتي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبانتهاء هذه الفعالية، نجح الاتحاد في تأهيل 101 مدرب لحراس المرمى للمستوى الأول، عبر أربع مجموعات دراسية، جرى تنظيمها خلال شهري أبريل الماضي ومايو الحالي.