شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أزمة حصول المغربي محمد الشيبي على ميدالية خاصة بدوري الكرة النسائية خلال تتويج فريقه بلقب كأس مصر، تكشف حالة من عدم التنظيم داخل اتحاد الكرة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "عجبتني قصة الميدالية الخاصة بمحمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد التتويج بكأس مصر، وحصوله على ميدالية تخص دوري الكرة النسائية، ومن سوء حظ اتحاد الكرة أن الشيبي هو أكثر لاعب يتم تصويره".

وأضاف: "هناك من يعاتب الإعلام بسبب عدم منح بيراميدز حقه بعد التتويج بكأس مصر، لكننا في النهاية نخاطب الجماهير، وللأسف بيراميدز لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة حتى الآن، وربما بعد 10 سنوات يصبح لديه جمهور أكبر، وهذا ليس ذنب النادي، خاصة أنه يسير بشكل جيد خلال آخر عامين وحقق 5 بطولات".

وتابع شبانة: "اتحاد الكرة لم يكن مهتمًا بشكل كافي بنهائي كأس مصر، ولم يراجع الميداليات بعد استلامها من المورد، والاتحاد برر الأمر بوجود لخبطة في الميداليات، لكن اللوم يجب أن يوجه لاتحاد الكرة وليس للإعلام بشأن الاهتمام بنهائي البطولة".