رسالة من السفير التركي بالقاهرة إلى بيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر

هنأ السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، فريق بيراميدز، بفوزه ببطولة كأس مصر؛ بعد تغلبه على فريق زد إف سي.

وكتب السفير التركي بالقاهرة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: "أهنئ من كل قلبي فريق بيراميدز على فوزه بنهائي كأس مصر الليلة الماضية بتغلبه على فريق زد إف سي".

ونشر “شن”، عدة صور بصحبة مسئولي فريق بيراميدز خلال مشاهدته المباراة من مقصورة ستاد القاهرة، والذي انتهى بهدفين مقابل هدف لصالح الفريق السماوي.

ويعد لقب كأس مصر 2026 هو البطولة الثانية في تاريخ بيراميدز ببطولة الكأس؛ بعدما سبق له التتويج باللقب لأول مرة عام 2024.