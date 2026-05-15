خطف الأنظار بوجوده.. ما سبب ظهور ابن إيلون ماسك في الصين؟

خطف الطفل “إكس”، نجل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اهتمام الحضور ووسائل الإعلام، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها والده إلى الصين، حيث ظهر برفقته في لقاءات رفيعة المستوى جمعت عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار، في مشهد لفت الأنظار داخل قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وكان “ماسك” واحداً من 17 رائد أعمال دعاهم دونالد ترامب للمشاركة في زيارة إلى الصين، حيث ناقش الزعيمان “التجارة والذكاء الاصطناعي وضوابط التصدير”.

خلال الرحلة، أظهر الملياردير الأمريكي، انفتاحاً كبيراً، حيث حرص على تصوير المعالم التاريخية والتفاعل مع رجال الأعمال المحليين، والتقط صورة تذكارية مع لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، المنافسة لشركته في صناعة السيارات الكهربائية.

ظهور ابن إيلون ماسك في الصين

أظهر مقطع فيديو متداول، الطفل الصغير “إكس”، البالغ من العمر 6 سنوات، وهو يتجول بثقة داخل القاعة الواسعة، ممسكًا بحقيبة على شكل تنين، بينما كان يرافق والده خلال الاجتماعات الرسمية.

كما بدا مرتديًا ملابس بطابع صيني تقليدي، شملت “سترة حريرية زرقاء، وقميصًا أبيض، مع سروال داكن”؛ ما أضفى على ظهوره طابعًا لافتًا جذب عدسات المصورين والحضور.

وجاء ظهور “إكس” في الصين، بالتزامن مع سلسلة اجتماعات جمعت شخصيات اقتصادية أمريكية بارزة بمسؤولين صينيين، في إطار مباحثات تتعلق بملفات اقتصادية وتقنية مهمة.

وبينما كان التركيز منصبًا على المناقشات الرسمية، تمكن الطفل من سرقة الأضواء بعفويته وحضوره الهادئ إلى جوار والده، ليصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.

سبب ظهور ابن إيلون ماسك في الصين

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها نجل إيلون ماسك في مناسبات رسمية أو فعاليات رفيعة المستوى، إذ اعتاد الملياردير الأمريكي اصطحابه في العديد من المناسبات العامة؛ وهو ما أثار اهتمام المتابعين مرارًا.

وقد سبق أن ظهر “إكس” داخل المكتب البيضاوي في زيارة أثارت تفاعلًا واسعًا، كما شوهد سابقًا على كتفي والده خلال مناسبة انتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاجو.

ويُنظر إلى هذه الظهورات المتكررة؛ على أنها تعكس العلاقة القوية التي تجمع ماسك بابنه، إذ يحرص على اصطحابه معه في عدد من المحطات المهمة، سواء في اللقاءات السياسية أو الفعاليات الاقتصادية الكبرى.

وأوضح إيلون ماسك، أن سبب اصطحاب ابنه في هذه الرحلة إلى الصين هو "ليتعلم اللغة الصينية".