قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبيك اللهم لبيك.. رئيس بعثة حج القرعة: وصول 16 ألفا و464 حاجا للأراضي المقدسة
أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو
استشاري نفسي: السوشيال ميديا جعلت التواصل عزلة وزودت الاكتئاب
440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026
خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن
خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
موعد كسوف الشمس الكلي 2026
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
من المجموعات إلى النهائي.. تفاصيل النسخة الأكبر لكأس العالم 2026
اندلاع حريق بشونة كتان بالغربية والدفع بـ7 سيارات مطافئ
مسيرات مفخخة.. انفجارات قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماذا تريد الصين بشكل مباشر من الولايات المتحدة بشأن ملف تايوان؟.. تفاصيل

الصين
الصين
رحمة سمير

عبر اتصال زووم من بكين، أكد نادر رونجا، عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، أن القمة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة تمثل “معلمًا تاريخيًا مهمًا” في مسار العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنها قد تفتح صفحة جديدة من التعاون المشترك.

وأوضح رونجا أن الجانبين توصلا إلى إدراك متبادل بضرورة الانتقال من منطق الخصومة إلى الشراكة الاستراتيجية المستقرة والبناءة، لافتًا إلى أن القمة تعكس اعترافًا أمريكيًا بصعود الصين كقوة عالمية، مع التوجه نحو تعزيز التعاون في مجالات متعددة.

وأشار إلى أن الاتفاقات شملت ملفات اقتصادية وتجارية، من بينها الرسوم الجمركية، والحكومة في الذكاء الاصطناعي، وتخفيف أو إنهاء الحرب الجمركية، إلى جانب زيادة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وصفقات في مجال الطائرات، وضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية للمواد الاستراتيجية مثل المعادن النادرة والطاقة.

وفيما يتعلق بالملفات السياسية، أوضح أن هناك تفاهمات متزايدة بين الطرفين رغم استمرار بعض الخلافات، مشيرًا إلى وجود تقارب في وجهات النظر بشأن الملف الإيراني، بما يشمل عدم امتلاك طهران للسلاح النووي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب ملف تايوان.

وأكد أن الصين ترفض استخدام القوة في العلاقات الدولية، معتبرة أن التجارب الأخيرة أثبتت أن الحلول العسكرية لا تحقق الأهداف المرجوة، بل قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد والتوتر.

وحول ملف تايوان، أوضح أن بكين تطالب الولايات المتحدة بعدم بيع السلاح للجزيرة، وعدم التدخل العسكري عند ما تسميه الصين “التوحيد الكامل للبلاد”.

كما رجّح رونجا إمكانية زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن في سبتمبر المقبل، استجابة لدعوة أمريكية، في ظل ما وصفه بالعلاقات الإيجابية بين قيادتي البلدين، مشيرًا إلى لقاءات مطولة وتبادل مباشر بين الجانبين خلال القمة.

واختتم بأن العلاقات الشخصية بين القادة تلعب دورًا مهمًا في ضبط مسار العلاقات الصينية الأمريكية نحو الاستقرار والتوازن.

الصين والولايات المتحدة تايوان الصين الولايات المتحدة العلاقات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وحدات سكنية

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

وحدات سكنية

مش عارف بتترفض ليه؟.. الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد