ماذا تريد الصين بشكل مباشر من الولايات المتحدة بشأن ملف تايوان؟.. تفاصيل

عبر اتصال زووم من بكين، أكد نادر رونجا، عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، أن القمة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة تمثل “معلمًا تاريخيًا مهمًا” في مسار العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنها قد تفتح صفحة جديدة من التعاون المشترك.

وأوضح رونجا أن الجانبين توصلا إلى إدراك متبادل بضرورة الانتقال من منطق الخصومة إلى الشراكة الاستراتيجية المستقرة والبناءة، لافتًا إلى أن القمة تعكس اعترافًا أمريكيًا بصعود الصين كقوة عالمية، مع التوجه نحو تعزيز التعاون في مجالات متعددة.

وأشار إلى أن الاتفاقات شملت ملفات اقتصادية وتجارية، من بينها الرسوم الجمركية، والحكومة في الذكاء الاصطناعي، وتخفيف أو إنهاء الحرب الجمركية، إلى جانب زيادة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وصفقات في مجال الطائرات، وضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية للمواد الاستراتيجية مثل المعادن النادرة والطاقة.

وفيما يتعلق بالملفات السياسية، أوضح أن هناك تفاهمات متزايدة بين الطرفين رغم استمرار بعض الخلافات، مشيرًا إلى وجود تقارب في وجهات النظر بشأن الملف الإيراني، بما يشمل عدم امتلاك طهران للسلاح النووي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب ملف تايوان.

وأكد أن الصين ترفض استخدام القوة في العلاقات الدولية، معتبرة أن التجارب الأخيرة أثبتت أن الحلول العسكرية لا تحقق الأهداف المرجوة، بل قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد والتوتر.

وحول ملف تايوان، أوضح أن بكين تطالب الولايات المتحدة بعدم بيع السلاح للجزيرة، وعدم التدخل العسكري عند ما تسميه الصين “التوحيد الكامل للبلاد”.

كما رجّح رونجا إمكانية زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن في سبتمبر المقبل، استجابة لدعوة أمريكية، في ظل ما وصفه بالعلاقات الإيجابية بين قيادتي البلدين، مشيرًا إلى لقاءات مطولة وتبادل مباشر بين الجانبين خلال القمة.

واختتم بأن العلاقات الشخصية بين القادة تلعب دورًا مهمًا في ضبط مسار العلاقات الصينية الأمريكية نحو الاستقرار والتوازن.