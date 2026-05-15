الكرملين: بوتين وشي جين بينج سيبحثان نتائج زيارة ترامب إلى الصين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قالت إنه تم الاتفاق على تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين والإعلان عن موعدها قريبا.


وأوضحت القناة أن بوتين وشي جين بينج سيبحثان نتائج زيارة ترامب إلى الصين خلال اتصالات ثنائية.

وفي وقت سابق أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة بكين، تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة قد تنعكس على المشهد الدولي خلال الفترة المقبلة.

زيارة وُصفت بالتاريخية في توقيت بالغ الحساسية


وخلال حديثه في برنامج صباح الخير يا مصر، وصف حلمي الزيارة بأنها “تاريخية بالمعنى الحقيقي”، مشيرًا إلى أنها تأتي في توقيت شديد الأهمية في ظل استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وبكين خلال السنوات الأخيرة.

حفاوة استقبال تعكس تفاهمات مسبقة


وأوضح أن الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس الأمريكي تعكس وجود تفاهمات وترتيبات مسبقة بين الجانبين قبل القمة، عبر اجتماعات وتحركات دبلوماسية مهدت لهذا اللقاء، وهو ما ظهر في مستوى الانسجام منذ اللحظات الأولى للزيارة.

بداية لتخفيف حدة التوترات الدولية
وأشار إلى أن هذه القمة قد تمثل بداية لتجاوز ما وصفه بـ”مرحلة النفق المظلم” التي شهدها العالم منذ عام 2019، نتيجة الأزمات الصحية والصراعات الجيوسياسية، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة تهدئة تدريجية في العلاقات بين القوتين.

توجه نحو مرحلة اقتصادية جديدة
وأضاف أن العالم قد يتجه خلال عام 2026 إلى مرحلة أكثر استقرارًا، تركز على البناء والتنمية والتجارة والسياحة والصناعة، بدلًا من الصراعات، معتبرًا أن مؤشرات القمة الحالية تدعم هذا الاتجاه.

واختتم بأن مخرجات القمة تعكس بداية تحول في العلاقات الدولية قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ومناطق التوتر الإقليمي.

