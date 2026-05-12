ترمب: لا يوجد تفاهم مع بوتين بشأن حصول روسيا على دونباس

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يتعلق بحصول روسيا على منطقة دونباس، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الأراضي الأوكرانية ومسار الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

وأكد ترامب، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة لم تدخل في أي اتفاق أو تفاهم مع الجانب الروسي يمنح موسكو السيطرة على إقليم دونباس، مشددًا على أن ما يُتداول بهذا الشأن “غير صحيح”.

وتأتي تصريحاته في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن سيناريوهات التسوية المحتملة للحرب في أوكرانيا، خصوصًا مع الحديث عن حلول قد تتضمن ترتيبات تتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق البلاد.

وتُعد منطقة دونباس، التي تضم إقليمي دونيتسك ولوغانسك، من أبرز بؤر النزاع منذ عام 2014، قبل أن تتحول إلى محور رئيسي للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت بشكل واسع في فبراير 2022.

وفي المقابل، تواصل أوكرانيا رفض أي تسوية تقوم على التنازل عن أراضٍ لصالح روسيا، مؤكدة تمسكها بوحدة أراضيها وسيادتها الكاملة، بدعم من عدد من الدول الغربية.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكس حساسية ملف الأراضي الأوكرانية في أي مفاوضات مستقبلية، في ظل الانقسام الدولي بشأن شكل التسوية الممكنة لإنهاء الحرب.

كما تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الدولية الرامية إلى فتح قنوات تفاوض جديدة، رغم غياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى اتفاق شامل بين موسكو وكييف.