بوتين: يمكن تزويد صواريخ أوريشنيك برؤوس نووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتم العمل على تعزيز قوات الردع في روسيا منذ سنوات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال بوتين:إنشاء أنظمة صواريخ روسية متطورة لا مثيل لها في العالم.. وهناك إمكانية لتزويد صواريخ أوريشنيك برؤوس حربية نووية".



ومن جانبه قال قائد القوات الصاروخية الروسية، إن مهمة إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات اكتملت بنجاح وتم التأكد من صحة التصميمات.

وتابع قائد القوات الصاروخية الروسية:" ستزيد منصات إطلاق صواريخ "سارمات" العابرة للقارات بشكل كبير من قدرات القوات النووية الاستراتيجية".